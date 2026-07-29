Castè si accende di musica: due notti tra arte, note e solidarietà

La musica torna protagonista nei borghi di Riccò del Golfo con due serate tra spettacolo, cultura e impegno solidale. La rassegna CastèLive, realizzata in collaborazione con la Pro Loco “I Borghi di Riccò del Golfo”, propone un doppio appuntamento capace di unire artisti internazionali, luoghi suggestivi e memoria del territorio.
Domenica 2 agosto, al Parco Comunale, sarà protagonista la Alleluya Band dal Malawi, impegnata nel Yamika Alleluya Tour 2026, progetto che sostiene l’Andiamo Comfort Community Hospital, struttura dove ogni giorno centinaia di bambini ricevono assistenza gratuita. Lunedì 3 agosto la scena si sposta nel borgo storico di Castè, dove l’artista Mauro Manco aprirà al pubblico la sua casa d’artista per l’inaugurazione della mostra “Impermanenza. Forme del tempo che scorre”, visitabile dalle 18.30 alle 23. A seguire, il concerto dei ventidue solisti delle più importanti orchestre italiane, diretti dal maestro Giovanni Di Stefano, con musiche di Verdi, Mozart e altri grandi compositori.