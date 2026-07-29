Celle Varazze, revocata la squalifica al ds Umberto Barletta

Si chiude con il completo annullamento della sanzione l’iter giudiziario che ha visto protagonista Umberto Barletta. Il Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva, ha infatti accolto il ricorso del direttore sportivo del Celle Varazze, revocando integralmente la squalifica che gli era stata inflitta.

Il procedimento aveva portato inizialmente a una sanzione di due anni di stop, successivamente ridotta a diciotto mesi dal Tribunale Federale Nazionale. L’ultimo passaggio davanti al Collegio di Garanzia ha però ribaltato definitivamente il quadro, con l’annullamento totale del provvedimento disciplinare.

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