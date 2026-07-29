Ceparana, la nuova rotatoria pronta entro il 10 agosto

Sono agli sgoccioli i lavori della nuova rotatoria sulla SS330, all’intersezione con via Debbio, a Ceparana. Questa mattina l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, il sindaco di Bolano Paolo Adorni e i vertici liguri di Anas hanno effettuato un sopralluogo, confermando che l’opera sarà completata entro il 10 agosto. La rotatoria punta a migliorare sicurezza e fluidità del traffico in uno dei principali nodi della viabilità della piana di Ceparana e si inserisce nel più ampio piano di riassetto infrastrutturale da oltre 50 milioni di euro che comprende il nuovo ponte sul Magra, il potenziamento del casello autostradale di Ceparana, la bretella verso Santo Stefano di Magra e il miglioramento dell’accessibilità all’interconnessione A12-A15. A questi interventi si aggiungono i 294.500 euro del Fondo Strategico regionale destinati alla riqualificazione della viabilità comunale in località Giarizzo.

“Questa rotatoria è un intervento importante per la sicurezza della circolazione e rende ancora più funzionali e accessibili le opere infrastrutturali già realizzate sul territorio – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. È un’ulteriore promessa mantenuta e anche il simbolo di un metodo di lavoro concreto, fatto di collaborazione tra istituzioni e capacità di rispondere rapidamente alle esigenze del territorio. Per questo desidero ringraziare le maestranze e i tecnici di Anas, che hanno consentito di raggiungere questo risultato nei tempi previsti. Entro il 10 agosto l’opera sarà completata e, subito dopo, convocheremo un incontro con tutti i sindaci e gli amministratori del territorio per condividere il programma delle prossime manutenzioni sulle infrastrutture esistenti e coordinare gli interventi dei prossimi mesi con tutti i territori. Un ringraziamento va anche al viceministro Edoardo Rixi e alla struttura del Ministero delle Infrastrutture: poter contare su un interlocutore così autorevole rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio e per la realizzazione delle opere strategiche”.

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