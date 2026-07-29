Chiavari: Piscina del Lido “Di Capua”, dal 1° agosto apertura al pubblico

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari
L’inaugurazione della nuova Piscina Olimpionica del Lido “Marco Di Capua”, in programma venerdì 31 luglio alle 19.30, segnerà il ritorno in funzione di uno degli impianti sportivi più attesi dalla città. Da sabato 1° agosto, fino al 15 settembre, la struttura sarà aperta al pubblico con una gestione temporanea affidata alla società Chiavari Nuoto, in attesa della conclusione della procedura di project financing che individuerà il concessionario della gestione ventennale dell’intero complesso “Le Piscine di Chiavari”.