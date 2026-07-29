Composizione dei gironi senza sorprese: Spezia inserito nel B

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data 29.07.2026, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C Sky Wifi per la Stagione Sportiva 2026-2027, ufficializzando la presenza dello Spezia nel Girone B. Un destino atteso e che non era, di fatto, mai stato in dubbio ma che oggi è stato messo nero su bianco dalla lega presieduta da Matteo Marani.

Girone B: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Reggiana, Spezia, Trento, Treviso.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com