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Cronaca

Decoro urbano e conferimenti irregolari: alla Spezia più di cinquemila multe in sei anni

Decoro urbano e conferimenti irregolari: alla Spezia più di cinquemila multe in sei anni

Polizia Locale

Sono 5.423 le sanzioni per violazioni in materia di rifiuti elevate alla Spezia dal 2020 all’inizio del secondo semestre del 2026. I verbali sono il risultato dei controlli del Nucleo Decoro e Tutela Animali della Polizia Locale e dell’uso di telecamere mobili nei punti maggiormente interessati dai conferimenti irregolari.
I dati evidenziano la progressione dei controlli: 279 violazioni nel 2020, 545 nel 2021, 961 nel 2022, 936 nel 2023, 1.038 nel 2024 e 962 nel 2025. Nelle prime settimane del secondo semestre del 2026 si registrano già 465 sanzioni (che si aggiungono alle 237 del primo semestre), con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Il sindaco Pierluigi Peracchini ha commentato i dati definendo gli illeciti “una mancanza di rispetto verso la comunità” e ha confermato il proseguimento dei controlli. Secondo i dati diffusi da Palazzo Civico, il sistema di vigilanza conta attualmente su oltre 250 telecamere e circa 600 punti di osservazione sul territorio comunale. L’amministrazione ha inoltre ricordato il superamento dell’80% di raccolta differenziata in città. Il piano del Comune prevede il mantenimento del presidio della Polizia locale sul territorio e l’estensione della videosorveglianza per contrastare i conferimenti irregolari.

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