Decoro urbano e conferimenti irregolari: alla Spezia più di cinquemila multe in sei anni

Sono 5.423 le sanzioni per violazioni in materia di rifiuti elevate alla Spezia dal 2020 all’inizio del secondo semestre del 2026. I verbali sono il risultato dei controlli del Nucleo Decoro e Tutela Animali della Polizia Locale e dell’uso di telecamere mobili nei punti maggiormente interessati dai conferimenti irregolari.

I dati evidenziano la progressione dei controlli: 279 violazioni nel 2020, 545 nel 2021, 961 nel 2022, 936 nel 2023, 1.038 nel 2024 e 962 nel 2025. Nelle prime settimane del secondo semestre del 2026 si registrano già 465 sanzioni (che si aggiungono alle 237 del primo semestre), con un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha commentato i dati definendo gli illeciti “una mancanza di rispetto verso la comunità” e ha confermato il proseguimento dei controlli. Secondo i dati diffusi da Palazzo Civico, il sistema di vigilanza conta attualmente su oltre 250 telecamere e circa 600 punti di osservazione sul territorio comunale. L’amministrazione ha inoltre ricordato il superamento dell’80% di raccolta differenziata in città. Il piano del Comune prevede il mantenimento del presidio della Polizia locale sul territorio e l’estensione della videosorveglianza per contrastare i conferimenti irregolari.

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