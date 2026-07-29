Dodici nuovi macellai cercansi: un corso gratuito per rilanciare negozi di vicinato e aree interne

Sono aperte le iscrizioni al percorso da seicento ore promosso da Formimpresa Liguria, Obiettivo Impresa In-formazione e Comune di Brugnato. L’obiettivo è formare personale qualificato e sostenere l’occupazione, contrastando lo spopolamento dell’entroterra. Si punta sulla formazione per dare una risposta concreta alla crescente richiesta di personale qualificato nel settore alimentare e, allo stesso tempo, contribuire alla vitalità economica delle aree interne. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per “Addetto al Banco Carni e Salumeria”, promosso da Formimpresa Liguria, Obiettivo Impresa In-formazione e Comune di Brugnato nell’ambito del Programma Regionale FSE+ Liguria 2021-2027. Il presidente di Formimpresa Liguria, Paolo Figoli, sottolinea come il progetto rappresenti un investimento sul futuro dell’entroterra. “L’obiettivo -, spiega -, non è soltanto creare nuove opportunità occupazionali, ma anche sostenere i piccoli centri, dove il negozio di vicinato continua a svolgere una fondamentale funzione sociale. In molti paesi dell’entroterra, le attività commerciali non sono semplicemente punti vendita, ma luoghi di aggregazione e servizi essenziali per la comunità. Formare nuove professionalità significa quindi contribuire anche a contrastare spopolamento e marginalizzazione”.

Il percorso è rivolto a dodici disoccupati, inoccupati o inattivi con almeno 18 anni e porterà al conseguimento della qualifica professionale di macellaio (EQF 4). Il programma prevede 600 ore complessive di formazione, di cui 180 di stage in azienda, seguite da un tirocinio extracurricolare fino a sei mesi. Una visione condivisa da Sergio Camaiora, presidente spezzino di Confcommercio, che evidenzia come il corso sia stato costruito proprio sulla base delle richieste arrivate dagli operatori del settore. “Vogliamo investire in percorsi altamente qualificanti che mettano realmente in contatto domanda e offerta di lavoro”, osserva. La necessità di nuovi macellai nasce dalle difficoltà delle imprese nel trovare personale preparato, mentre i negozi di vicinato continuano a mantenere un ruolo importante nonostante la presenza della grande distribuzione. Anzi, secondo il numero uno Confcommercio, “il progressivo invecchiamento della popolazione sta riportando molti consumatori a privilegiare il rapporto diretto con il commerciante di fiducia, premiando le attività di prossimità”. Una tendenza che rende ancora più urgente formare professionisti in grado di garantire qualità del servizio, sicurezza alimentare e continuità di una tradizione artigianale.

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