Frode fiscale da 1,5 miliardi di euro, 22 imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza di Savona

Savona. “China Epress“: questo il nome della maxi operazione della Guardia di Finanza di Savona che ha scoperto una frode fiscale internazionale da 1,5 miliardi di euro, con il conseguente sequestro di immobili, autoveicoli, liquidità, preziosi per 7 milioni di euro.

I militari del Comando Provinciale hanno dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica di Savona, a decreti di sequestro preventivo nei confronti di 22 imprenditori, in prevalenza di origine cinese, attivi nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso e al dettaglio e operanti in 14 regioni italiane.

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