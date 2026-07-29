Futuro per Riccò: “Carenza di operai comunali: due per 80 chilometri di strade, e poi scuole e uffici”

“Nell’ultimo Consiglio Comunale il gruppo Futuro per Riccò ha posto diverse questioni all’attenzione della maggioranza e ha espresso voto contrario al DUP 2027-2029 e al Bilancio.

Frazione di Polverara — Il consigliere Tattoli ha interrogato la maggioranza sullo stato della frazione, chiedendo conto delle criticità segnalate dai residenti. Nonostante le reiterate interrogazioni sulla frazione di Polverara (la quarta in due anni), la Giunta continua a dare risposte evasive, prive di date e modalità certe sui lavori pubblici avviati e non completati (vedi situazione del ponte) e sulla manutenzione della strada di collegamento dalla Valgraveglia, che ricordiamo essere l’unica via d’accesso alla frazione. Si evidenzia inoltre che la maggioranza non ha proposto alcuna soluzione o idea per rendere fruibile l’area feste che, dopo il rinnovo del direttivo — composto principalmente da giovani volenterosi che hanno a cuore il rilancio dell’attività sociale e aggregativa della frazione — meriterebbe un concreto interesse e supporto da parte del Comune.

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