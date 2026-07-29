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Giornata mondiale dell’amicizia, ai musei di Nervi si celebra dedicando un quadro

Giornata mondiale dell’amicizia, ai musei di Nervi si celebra dedicando un quadro

Generico luglio 2026

Genova. Giovedì 30 luglio, in occasione della Giornata mondiale dell’amicizia, la Galleria d’Arte Moderna (Gam) e il Museo Raccolte Frugone presentano Un quadro, un ricordo, un appuntamento speciale dedicato ai legami che arricchiscono la nostra vita, dall’amicizia agli affetti familiari.

L’iniziativa, che prosegue fino a domenica 9 agosto negli orari di apertura dei due musei, è pensata per coinvolgere adulti, giovani e famiglie in un’esperienza immersiva e personale. Durante la visita, i partecipanti potranno individuare un dipinto che evochi un momento vissuto con un amico o una persona cara e scrivere una dedica ispirata dall’opera scelta.

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