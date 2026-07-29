Giornata mondiale dell’amicizia, ai musei di Nervi si celebra dedicando un quadro

Genova. Giovedì 30 luglio, in occasione della Giornata mondiale dell’amicizia, la Galleria d’Arte Moderna (Gam) e il Museo Raccolte Frugone presentano Un quadro, un ricordo, un appuntamento speciale dedicato ai legami che arricchiscono la nostra vita, dall’amicizia agli affetti familiari.

L’iniziativa, che prosegue fino a domenica 9 agosto negli orari di apertura dei due musei, è pensata per coinvolgere adulti, giovani e famiglie in un’esperienza immersiva e personale. Durante la visita, i partecipanti potranno individuare un dipinto che evochi un momento vissuto con un amico o una persona cara e scrivere una dedica ispirata dall’opera scelta.

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