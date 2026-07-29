Il borgo di Tendola accoglie la fisarmonica

Domenica 2 agosto alle 21.30 nel suggestivo borgo di Tendola, ritorna protagonista la fisarmonica, con due fisarmonicisti d’eccellenza, Lorenzo Munari e Yuri Vallara, due emiliani con molta esperienza verso lo strumento. Il tema musicale della serata sarà il genere varietè, un genere che spazia tra una sorta di folklore, a composizioni di alcuni autori della loro terra, in particolare del grande Maestro Mario Barigazzi, in arte Barimar. La serata si svolgerà nella bellissima Piazzetta Castello, accanto al bellissimo campanile. Ingresso gratuito, con la possibilità anche di cenare prima del concerto. La serata è organizzata dalla società Mutuo Soccorso di Tendola. Direzione artistica affidata a Carlo Casabianca.

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