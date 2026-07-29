La proposta di Angelo Vaccarezza: “Intitolare una sala in Regione ai martiri di Vergarolla”

Genova. Intitolare ufficialmente ai “martiri di Vergarolla” una sala o uno spazio all’interno dei Palazzi della Regione Liguria e dedicare alla memoria della strage le celebrazioni del prossimo Giorno del Ricordo. È quanto prevede un ordine del giorno depositato in Regione dal capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

Era il 18 agosto 1946 quando, sulla spiaggia di Vergarolla a Pola, nel corso delle tradizionali gare natatorie della società Pietas Julia, l’esplosione di decine di ordigni bellici accatastati sull’arenile investì i presenti, in gran parte intere famiglie italiane con i loro bambini, provocando oltre cento morti, di cui solo 64 identificati, e centinaia di feriti. Le responsabilità della strage sono ancora oggi oggetto di dibattito.

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