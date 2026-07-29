L’ex sottosegretario Traversi aderisce a Fratelli d’Italia dopo l’addio al Movimento 5 Stelle

Genova. Proprio nel giorno in cui Beppe Grillo si scaglia contro la sua creatura, il Movimento 5 Stelle, accusandolo di aver perso la sua identità, da Roma viene ufficializzato il passaggio del deputato ex pentastellato Roberto Traversi a Fratelli d’Italia.

“A fronte di un momento complicato con uno storico debito pubblico strutturale che attanaglia il nostro Paese e con una congiuntura geopolitica complessa, va dato atto e merito al presidente Meloni di aver garantito la tenuta del quadro finanziario e una stabilità istituzionale che rappresenta un fattore determinante non solo a livello nazionale, ma ancor più a livello internazionale”, le prime dichiarazioni di Traversi che ha formalizzato oggi l’adesione al partito.

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