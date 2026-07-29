Lilith Festival al via a Cornigliano: debutto con Mille, Lucilla e la Vie on the road e Lobina

Genova. Dal 30 luglio all’8 agosto, Villa Durazzo-Bombrini di Genova Cornigliano ospita il main stage della XV edizione del Lilith Festival della Musica d’Autrice, manifestazione che dal 2011 promuove la creatività femminile e le nuove forme della canzone d’autore contemporanea, affermandosi come una delle esperienze culturali più riconoscibili e innovative del panorama nazionale.
Ad aprire la programmazione estiva di Villa Durazzo Bombrini sarà Mille, una delle figure più originali e riconoscibili della nuova scena pop d’autrice italiana contemporanea.