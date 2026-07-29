Millesimo, Fabio Macchia verso la Serie D: “La salvezza sarebbe straordinaria per noi che tre anni fa eravamo in Prima Categoria”

Millesimo. Con l’inizio della preparazione, al “Viglino” si sta avendo un assaggio di quello che sarà l’anno storico del Millesimo in Serie D. L’emozione è palbabile ma c’è anche lucidità per potersi fare trovare pronti il più possibile per affrontare al meglio un campionato ricco di realtà importanti. Questo il diktat di mister Fabio Macchia, che si appresta a vivere la stagione più speciale da allenatore millesimese doc.

Mister, si riparte verso una nuova stagione, quella dello storico campionato di Serie D. Quali sono le sensazioni di questi primi giorni di allenamento, su cosa stai insistendo e che idea ti sei fatto del gruppo che hai a disposizione?

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