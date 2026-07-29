Monterosso, la “Corriera del mare” tra disservizi e proteste: “Così i cittadini rinunciano al servizio”

Corse saltate, ritardi, autobus sporchi, privi di aria condizionata e spesso soggetti a guasti. È il quadro che emerge dalle testimonianze raccolte tra gli utenti della “Corriera del mare”, il servizio estivo che collega i comuni dell’entroterra alle spiagge di Monterosso al Mare, servizio gestito dalle ditte Trotta e Riccitelli in subappalto per conto di Atc Esercizio.

Il collegamento interessa i residenti di Beverino, Pignone, Riccò del Golfo e Borghetto di Vara ed è sostenuto economicamente dai Comuni con l’obiettivo di favorire la mobilità verso il mare e ridurre il traffico privato. Proprio per questo motivo cresce il malcontento di chi ritiene che il livello del servizio non sia all’altezza delle risorse pubbliche impiegate.

Il collegamento tra il mare e l’entroterra spezzino non è soltanto una questione di mobilità, ma rappresenta un rapporto costruito nei secoli. Per generazioni, sentieri, mulattiere e antiche vie di comunicazione hanno unito i borghi della Val di Vara e dell’entroterra con la costa. Lungo questi percorsi si muovevano contadini, artigiani, commercianti e pescatori: dall’entroterra arrivavano prodotti agricoli, legname e saperi artigianali, mentre dal mare risalivano il pesce, il sale e i traffici che hanno contribuito alla crescita economica del territorio. Quel legame, fatto di scambi, lavoro e relazioni umane, nel tempo si è spostato sul turismo ed è parte dell’identità della provincia della Spezia.

Oggi la “Corriera del mare” dovrebbe rappresentare l’erede moderno di quella rete di collegamenti, consentendo ai cittadini dell’entroterra di raggiungere facilmente la costa e mantenere vivo un rapporto che non è solo turistico, ma anche sociale e culturale. Quando il servizio si rivela inaffidabile, il disagio non riguarda soltanto chi vuole trascorrere una giornata in spiaggia: si indebolisce un collegamento storico tra comunità che, da sempre, hanno condiviso opportunità, tradizioni e vita quotidiana.

Tra le testimonianze raccolte c’è quella di una residente di Beverino, I.B., che denuncia a malincuore l’impossibilità di fruire del servizio della “Corriera del mare”.

“Pago un abbonamento mensile da 36 euro per la tratta bus da Beverino a Monterosso, ma quando il pullman è guasto o la corsa salta sono costretta a comprare anche un abbonamento ferroviario settimanale da 17,50 euro tra La Spezia e Monterosso. Finisco per pagare due servizi per riuscire ad arrivare a destinazione”.

Le criticità segnalate sono numerose: mezzi sporchi, assenza di aria condizionata, manutenzione giudicata insufficiente e ritardi frequenti. “Una volta sono salita sulla linea 3 alla Chiappa per fare appena due fermate, ma sono scesa subito: il pullman era in condizioni igieniche che ho reputato inaccettabili”.

Secondo l’utenza, i problemi non riguardano episodi isolati ma rappresentano una situazione ormai quotidiana. Vengono segnalate corse soppresse, personale chiamato a operare su percorsi poco conosciuti, indicazioni alle fermate poco chiare e mezzi spesso non adeguati al servizio estivo.

Tra gli episodi raccontati c’è quello di un autista costretto a intervenire personalmente per riparare la porta dell’autobus prima di poter ripartire, oppure quello di un mezzo rimasto fermo dopo che il conducente aveva confuso la località della fermata. “Si è fermato alla Foce pensando che fosse Borghetto!”.

Il risultato è una progressiva perdita di utenti.

“Due anni fa la Corriera del mare partiva piena, dieci metri di bus con tutti i posti occupati e persone in piedi. Oggi sulla stessa corsa conto con me una decina di passeggeri. Si crea disaffezione: chi può sceglie altri mezzi”.

Il malcontento si concentra anche sull’utilizzo delle risorse pubbliche. “Come cittadina che paga il trasporto pubblico non mi sento soddisfatta. Se i Comuni investono risorse in questo servizio, è giusto che i cittadini possano contare su un collegamento efficiente e sicuro”.

La domanda che molti utenti si pongono è semplice: ma dove sono gli standard di qualità? Possibile che non ci siano penali?