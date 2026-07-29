Nel consiglio direttivo della Lega Pro entrano Pro Vercelli e Altamura

Il consiglio direttivo di Lega Pro ha deliberato la sostituzione dei consiglieri decaduti Patrizia Testa e Nicola Grieco attraverso la surroga per cooptazione di Ludovic Deléchat, presidente della Società FC Pro Vercelli 1892, e Filippo Simone, consigliere di amministrazione dell’Altamura, a consiglieri del Direttivo. Questi si aggiungono ai confermati Mauro Bosco (Vis Pesaro), Mauro Giacca (Trento), Vincenzo Grella (Catania) e Stefano Udassi (Torres).

I consiglieri subentranti, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, resteranno in carica sino alla prossima assemblea, da tenersi entro 90 giorni dalla data della cooptazione, nel corso della quale dovranno essere eletti. L’individuazione tiene conto del principio di rappresentatività dei gironi all’interno del consiglio.

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