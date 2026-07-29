Opengei al parco XXV Aprile, una giornata per scoprire i valori dello scoutismo

Si è svolta presso il parco XXV Aprile l’iniziativa denominata Opengei, una giornata di promozione dello scoutismo, organizzata dal Cngei della Spezia, che ha sede in via Gianelli 36. L’obiettivo è stato quello di far conoscere i valori e le attività dello scoutismo attraverso momenti di gioco, partecipazione e vita all’aria aperta.

La giornata si è aperta con una cerimonia di alzabandiera e con gli interventi del presidente Massimiliano Pisano e degli assessori Giulio Guerri e Manuela Gagliardi.

Durante l’evento è stato allestito un piccolo campo scout dimostrativo e sono state predisposte quattro postazioni gioco/attività, ciascuna dedicata a un aspetto caratteristico dell’esperienza scout.

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