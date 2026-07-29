Palio del Golfo: accessi contingentati alla Morin e fascia di rispetto davanti alle tribune

Palio del Golfo sotto la lente del Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica. Questa mattina in Prefettura si è tenuta una riunione per rifinire tutti gli aspetti tecnici in vista delle manifestazioni legate alla disfida remiera che avrà i suoi appuntamenti consolidati dal 31 luglio al 2 agosto e che richiedono allo stesso tempo un ampio dispositivo di controllo e sicurezza.

In particolare nel corso della riunione sono stati esaminati i piani di sicurezza predisposti dagli organizzatori. Sul Molo Italia è previsto per ragioni di sicurezza il contingentamento del numero degli spettatori ammessi. È prevista, a cura degli organizzatori, la predisposizione di una fascia di rispetto e della correlata segnaletica davanti alle tribune e sul Molo Italia, per il rischio di cadute in mare.

Sarà impiegato un congruo numero di operatori addetti alla safety e alla security dell’evento, nonché in funzione antincendio, col supporto dei volontari del gruppo comunale della Protezione civile e dell’Associazione nazionale Carabinieri.















Viale Italia sarà chiusa al traffico, mentre sulla Passeggiata Morin la gente potrà spostarsi liberamente. In una nota la Prefettura ha sottolineato che “Atc garantirà il servizio nella massima operatività a fronte delle modifiche alla viabilità e in vista del Palio, il Prefetto adotterà – come di consueto – l’ordinanza per disciplinare la somministrazione e la vendita delle bevande alcoliche nonché di bevande o di generi alimentari in contenitori di vetro o metallo”.

La riunione è stata presieduta dal prefetto Andrea Cantadori e hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza Giulio Guerri, l’assessore ai Grandi eventi Pietro Antonio Cimino del Comune della Spezia accompagnati dal comandante della Polizia locale.

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