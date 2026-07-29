Pd, dopo nove anni la Festa dell’Unità torna a Genova: dal 28 agosto al 6 settembre

Genova. Dopo nove anni di (quasi) assenza torna a Genova la Festa dell’Unità. L’iniziativa che storicamente, con qualche cambio di nome e brand nel passato, caratterizza quello che oggi è il principale partito di centrosinistra, il Pd, si terrà in piazza Caricamento dal 28 agosto al 6 settembre.

La “settembrata” era assente dal centro città da quando il Comune era passato al centrodestra, quindi negli otto anni del governo Bucci. Il Pd era riuscito a mantenere viva la tradizione con alcune feste diffuse sul territorio, più circoscritte negli spazi e nei tempi, ma quello che mancava era una “grande festa” con stand, dibattiti, ristorazione.

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