Peste suina, Pai e Osa: “I fucili non servono, è tempo di cambiare strategia”

Savona. “Mentre oggi a Savona, nell’ex ospedale San Paolo, si riunivano sindaci, amministratori e rappresentanti delle principali istituzioni coinvolte nella gestione dell’emergenza, tra cui il Commissario straordinario nazionale per la Peste Suina Africana, veniva resa nota la comparsa di nuovi focolai in provincia: 12 casi a Cengio e 4 a Varazze. Un dato che conferma come l’epidemia continui a circolare e che le politiche adottate finora non abbiano prodotto i risultati annunciati”. Così in una nota il Partito Animalista Italiano (Pai) e l’Osservatorio Savonese Animalista (Osa) denunciano “l’insufficienza di una strategia che continua a fare affidamento principalmente sugli abbattimenti. Numerosi studi scientifici e autorevoli esperti del settore hanno evidenziato come la pressione venatoria possa alterare i comportamenti della fauna selvatica, aumentando gli spostamenti degli animali e rendendo, in determinate circostanze, più complesso il contenimento del virus”.

“In diversi Paesi europei, il contrasto alla PSA è stato affrontato puntando con maggiore decisione su misure di biosicurezza, recinzioni delle aree interessate, monitoraggio sanitario, gestione delle carcasse e controllo della mobilità degli animali. È su queste soluzioni che occorre investire risorse, competenze e volontà politica, anziché continuare a riproporre strumenti che, alla prova dei fatti, non hanno consentito di arrestare la diffusione della malattia. La Peste Suina Africana è una patologia altamente letale per gli animali colpiti. Ogni ritardo nell’adozione di misure realmente efficaci significa nuovi contagi, nuove sofferenze e costi economici sempre più elevati per cittadini, allevatori e amministrazioni pubbliche”.

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