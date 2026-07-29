Quiliano, oltre 1 milione di euro per un nuovo attraversamento del rio Quazzola e ripristino dell’argine del Trexenda

Quiliano. Già dai prossimi mesi, verrà avviata la programmazione dei lavori ulteriori di messa in sicurezza del territorio di Quiliano, a seguito dei nuovi finanziamenti assegnati dalla Protezione Civile nazionale e da Regione Liguria, per l’importo di 1 milione e 100mila euro. Il suddetto contributo, erogato quale intervento a stralcio per le suddette opere, derivanti dagli eventi alluvionali 2024, prevede infatti i lavori di realizzazione di nuovo attraversamento rio Quazzola in località Bersaggi per euro 540 mila e quelli di ripristino della difesa spondale in sponda sinistra torrente Trexenda per euro 570 mila.

È questa la principale novità contenuta nella variazione di assestamento generale al Bilancio, approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 luglio scorso. “Poiché i suddetti lavori – dichiarano il Sindaco Nicola Isetta e l’Assessore ai lavori pubblici Valtero Sparso – dovranno essere appaltati entro il 31 gennaio 2027, gli uffici comunali hanno già iniziato a lavorare sulla fase programmatoria conseguente al nuovo finanziamento statale e regionale. Queste opere rientrano nell’ambito della fase di intervento che, in questi anni, ha permesso di garantire al territorio migliori condizioni di resilienza e salvaguardia, a fronte degli eventi alluvionali che, dall’autunno 2019, hanno visto coinvolta la nostra comunità”.

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