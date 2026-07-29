Rapallo: Santa Messa in suffragio di Renato Lagomarsino

Da Angelo e Lidia Canessa

Domenica 2 agosto 2026, alle ore 9,00, presso la Chiesa di San Maurizio di Monti, Don Emilio Arata celebrerà una Santa Messa in suffragio di Renato Lagomarsino nel Trigesimo della sua scomparsa. La funzione è indetta dagli ex responsabili (editoriale e di segreteria di redazione) del periodico locale “I Rapallin”, pubblicato dal 2011 al 2021, per sempre memori e riconoscenti della mole di sapere che l’illustre storico ed amico Renato Lagomarsino ha voluto lasciare impressa sul periodico con i propri prestigiosi scritti.

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