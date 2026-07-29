Recco: “Conti in ordine: bilancio in equilibrio e fondo cassa a 9 milioni e mezzo”

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

Giovedì mattina sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale la delibera di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio, verifica annuale prevista entro il 31 luglio, che consente all’Ente di monitorare l’andamento complessivo della gestione finanziaria, accertare la tenuta dei conti e individuare eventuali criticità. Il pareggio di bilancio raggiunge quota 28 milioni e 500 mila euro, valore che rappresenta la massa complessiva delle risorse movimentate dal Comune, dagli stipendi del personale, ai contratti di servizio, dalle utenze, alle manutenzioni, fino agli investimenti.

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