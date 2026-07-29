Recco: una vita di apostolato e grande lavoro, pur nella sofferenza

Don Antonio Servetto è nato a Voltri il l 3 maggio 1946 ed è stato ordinato sacerdote il 21 febbraio 1972 dal cardinale Giuseppe Siri. Ha svolto la sua attività pastorale dapprima come curato nella parrocchia di San Giovanni Battista con un parroco decisamente autoritario, monsignor Ferrari. Poi fu destinato come parroco nel quartiere periferico di San Rocco. Dove trovò una parrocchia un po’ trascurata. Si rimboccò le maniche e in poco tempo, grazie a numerose iniziative, riuscì a conquistare la fiducia di tanti fedeli e molti giovani. Ebbe a cura anche la ristrutturazione della chiesa che pagò con suoi quattrini. Superati i 75 anni e il traguardo degli 80, la diocesi ha assegnato alla parrocchia un nuovo amministratore, monsignor Andrea Parodi. Don Servetto è comunque sempre al suo posto e con lui ripercorriamo le tappe della sua vita pastorale recchese.

Al suo arrivo a Recco quale fu l’impatto, come era la città negli anni Settanta? “Mi sono subito inserito bene nella città di Recco. Fatto amicizia con il sindaco e in sintonia con Mons. Ferrari”.

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