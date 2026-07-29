Responsabilità dei funzionari degli enti locali, incontro a Spezia Risorse

Prosegue il ciclo di incontri “Spezia Risorse Incontra”, promosso da Spezia Risorse S.p.A., società interamente a capitale pubblico al servizio dei Comuni soci. Il secondo appuntamento, svoltosi in modalità webinar il 20 luglio 2026, è stato dedicato al tema “Il sistema delle responsabilità dei funzionari degli enti locali” nell’ambito dell’affidamento a Spezia Risorse della gestione delle entrate degli enti.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori da parte del Direttore Generale, dott. Davide Piccioli, che ha inquadrato l’iniziativa come momento di approfondimento tecnico-operativo richiamando il ruolo della società quale strumento operativo dei Comuni soci per l’accertamento e la riscossione delle entrate, si sono succeduti due relatori di grande esperienza sui temi dedicati alla governance degli enti locali, l’avv. Pietro Piciocchi, e la dott.ssa Paola Michelini.

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