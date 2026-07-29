Santa Margherita: diminuita la Tari per tutte le utenze

Santa Margherita Ligure. Si è svolta ieri sera la seduta di consiglio comunale dedicata, in particolare, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale nonché alla presa d’atto del piano economico finanziario (Pef) con approvazione delle tariffe Tari.

Rispetto a quest’ultimo tema, era già stata anticipata la diminuzione di circa il 3,5% per le utenze domestiche, e di circa il 3% per le attività commerciali e produttive. “Ciò − fa notare l’amministrazione in una nota − pur a fronte di investimenti importanti come l’acquisto di nuove batterie per i contenitori stradali e i mascheramenti, indice del fatto che i costi sono stati assorbiti senza aggravi sui cittadini, coniugando il miglioramento del servizio con il contenimento della spesa. Le nuove tariffe sono state approvate coi soli voti della maggioranza”.

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