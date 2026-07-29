‘Santa’: Paola Gargiulo e la ceramica d’Albissola nel Novecento

Dall’Associazione “Gente di Liguria”

Giovedì 31 Luglio 2026 ore 18:30 presso la terrazza del Castello di Santa Margherita Ligure incontro con Paola Gargiulio (Dott.ssa in storia dell’arte contemporanea) su “Albisola nel Novecento: dalla ceramica d’uso all’arte”. La conferenza è il primo degli appuntamenti con la Dott.ssa Paola Gargiulo che seguiranno Sabato 5 settembre e Sabato 3 ottobre sempre al Castello cinquecentesco a Santa Margherita Ligure. Paola Gargiulo fa parte dell’Università di Genova Dafist – Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia.

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