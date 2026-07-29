Serie C, Mancuso commenta il girone: “Sembra quasi una Serie B. Un sogno sfidare lo Spezia”

Vado Ligure. “Sembra quasi un campionato di Serie B”. E, effettivamente, Paolo Mancuso non ha tutti i torti se si guardano le storie e il blasone di tante realtà che faranno parte del prossimo Girone B, quello del ritorno in Serie C del Vado. Il direttore sportivo rossoblù è particolarmente emozionato all’idea di affrontare un raggruppamento composto da squadre così importanti. La partita più attesa? Quella contro lo Spezia, per una questione soprattutto affettiva. Per il Vado sarà una missione difficile ma affascinante, con la squadra che in queste settimane si è ritrovata in ritiro e che vuole affrontare il campionato con la massima motivazione, andando a battagliare su ogni campo. Sul fronte mercato, il direttore sportivo ha inoltre confermato l’avvicinamento alla chiusura dell’accordo per Lorenzo Malanca, in arrivo dalla Sampdoria.

Il Girone B è sicuramente molto impegnativo. Che sensazioni hai?

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