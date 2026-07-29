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Sestri: il Live Festival accende il centro e Riva Trigoso

Sestri: il Live Festival accende il centro e Riva Trigoso

Generico luglio 2026

Nuovo appuntamento con il Sestri Live Festival 2026, che giovedì 30 luglio animerà ancora una volta le vie di Sestri Levante con una serata all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento. Dalle 21.30 alle 23.59, il centro storico e la passeggiata fino a Riva Trigoso si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, con oltre 20 punti musica distribuiti lungo il percorso. Band, artisti, dj e locali proporranno spettacoli e performance dal vivo, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere una serata itinerante tra le diverse postazioni.

L’iniziativa, giunta alla 15ª edizione, richiama ogni settimana residenti e turisti, contribuendo ad animare il centro cittadino e le attività commerciali. L’ingresso è libero e il pubblico potrà passeggiare tra i caruggi e il lungomare scegliendo di fermarsi nelle varie postazioni musicali, tra concerti, dj set e momenti di convivialità.

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