“Sogno di una notte di mezza estate”, serata a Rapallo con Francesco Baccini e fuochi artificiali

Rapallo. Presentata questa mattina nel salone consiliare la serata Sogno di una notte di mezza estate, in programma venerdì 7 agosto nei pressi della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Campo. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Fuochi Santa Maria per celebrare il ventesimo anniversario dalla costituzione del sodalizio e si svolge in collaborazione con il Comune di Rapallo.

Il programma si apre alle 18.30 con lo stand gastronomico, dedicato alla focaccia con il formaggio e ai piatti tipici del territorio. Alle 21.45 salirà sul palco Francesco Baccini, tra le voci più riconoscibili della scuola cantautorale genovese: quella di Rapallo è l’unica tappa ligure del suo tour estivo. L’ingresso è libero e gratuito.

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