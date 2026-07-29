Teatro Nazionale di Genova, l’ex ministra Roberta Pinotti è la nuova presidente

Genova. L’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti è la nuova presidente del Teatro Nazionale di Genova. L’ha eletta questo pomeriggio l’assemblea dei soci, composta in maggioranza da rappresentanti del Comune di Genova e altri scelti dalla Regione Liguria. Si tratta della prima donna nella storia dell’ente a ricoprire questo incarico.

Confermate dunque le previsioni degli scorsi mesi. La neopresidente Pinotti, che prende il posto dell’imprenditore Alessandro Giglio, sarà alla guida del nuovo consiglio di amministrazione che sarà composto da Roberto Damonte (vicepresidente), EsterArmanino (unica confermata), Michele Ispodamia e Alberta Nucatola.

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