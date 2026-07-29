“Spett.le redazione,

questa mattina ho affrontato il fetore insopportabile in via Spallanzani, in prossimità dei cassonetti della raccolta differenziata. Siamo a poche decine di metri dalla stazione e da piazza Garibaldi e in un punto frequentatissimo dai viaggiatori, eppure l’amministrazione comunale continua con la storiella di avere una politica per il turismo in città.

Hanno però ragione a dire che è cambiata da quando è governata dalle destre. Ma in peggio…”.

Lettera firmata

The post Via Spallanzani, la segnalazione di un lettore: “Fetore insopportabile vicino ai cassonetti, altro che città turistica” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com