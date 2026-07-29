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Via Spallanzani, la segnalazione di un lettore: “Fetore insopportabile vicino ai cassonetti, altro che città turistica”

Via Spallanzani, la segnalazione di un lettore: “Fetore insopportabile vicino ai cassonetti, altro che città turistica”

Bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti

“Spett.le redazione,
questa mattina ho affrontato il fetore insopportabile in via Spallanzani, in prossimità dei cassonetti della raccolta differenziata. Siamo a poche decine di metri dalla stazione e da piazza Garibaldi e in un punto frequentatissimo dai viaggiatori, eppure l’amministrazione comunale continua con la storiella di avere una politica per il turismo in città.
Hanno però ragione a dire che è cambiata da quando è governata dalle destre. Ma in peggio…”.
Lettera firmata

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