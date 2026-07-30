A Pietra Ligure nasce il riconoscimento “Attività storiche e di tradizione”

Pietra Ligure. Con l’istituzione del riconoscimento ufficiale dedicato alle “Attività Storiche e di Tradizione” il Comune di Pietra Ligure compie un passo fondamentale verso la salvaguardia e la promozione del proprio patrimonio economico, culturale e sociale.

Attraverso l’Avviso Pubblico per la “Manifestazione di interesse finalizzata al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, cui è possibile aderire fino alle ore 12 del 28 agosto l’amministrazione comunale si propone di censire, premiare e valorizzare tutte quelle realtà commerciali, stabilimenti balneari, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande e imprese artigiane ed agricole che operano continuativamente sul territorio pietrese da almeno 40 anni.

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