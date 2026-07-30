A Villa Imperiale in scena “Shrendingher!”, lo spettacolo che si scrive insieme al pubblico

Genova. Domenica 2 agosto 2026, alle ore 21.30, a Villa Imperiale prosegue la 36esima edizione della rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima” organizzata dal Teatro Garage. In scena va “SHREDINGHER! Storie di una gatta che saltò dal balcone”, un’originale produzione della compagnia Caravan Sventura diretta da Federico Avenoso e Valentina Viviano, autori della pièce insieme a Sacha Guastavino. Gli attori Matteo Rebagliati e Federico Avenoso, con la partecipazione della voce registrata di Chiara Sacco, conducono uno spettacolo improvvisato e interattivo dove sono gli stessi spettatori a guidare lo svolgimento e l’esito della storia.

Al centro della vicenda c’è un giovane malato di solitudine, costretto ad uscire dalla sua comfort zone per inseguire la sua gatta, “cintura nera” di tentati suicidi dal balcone. Ben presto il protagonista si trova di fronte a un bivio: due porte socchiuse che sembrano condurre ad altri mondi. Da qui in avanti la parola passa interamente agli spettatori: come nei classici libri-game anni ’80, è il pubblico in sala a votare e decidere in tempo reale quale strada intraprendere, guidando l’andamento dello show e le improvvisazioni degli attori tra i generi letterari più disparati: dal noir alla fiaba, dal western alla fantascienza.

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