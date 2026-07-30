Amiu, sbloccato il turn over: da settembre le prime assunzioni. L’incontro tra sindacati, Comune e azienda

Genova. Si è svolto oggi l’atteso incontro tra la rsu di Amiu, le segreterie territoriali dei sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, l’amministrazione comunale e i vertici aziendali. Un tavolo di confronto che ha portato a un risultato importante per il futuro della società e dei lavoratori: l’annuncio dello sblocco del turnover.

All’incontro hanno preso parte, per il Comune di Genova, il vicesindaco Terrile, l’assessora Pericu e l’assessore Robotti, mentre per Amiu erano presenti il presidente Macchi e il direttore generale Spera. Durante la riunione si è fatto il punto sulle tematiche già trattate nell’ultimo vertice con la sindaca lo scorso 8 giugno. Tra le principali novità, la consegna ai rappresentanti dei lavoratori di una bozza di protocollo d’intesa, che la RSU e le organizzazioni sindacali analizzeranno nelle prossime settimane per formulare eventuali controproposte. È stata inoltre fornita la documentazione relativa allo studio dell’agenzia Ramboll, incentrato sulla situazione degli impianti e sulla tenuta economico-strutturale dell’azienda, anch’esso al vaglio dei sindacati.

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