Asfalto attorno agli aranci del corso, l’esperta: “Interrato il colletto e danneggiate le radici”

“Basta con l’ipocrisia. Solo pochi giorni fa la maggioranza ha bocciato la mia mozione sul contrasto alle isole di calore, sulla depavimentazione e sulla tutela del verde urbano. Oggi è evidente il motivo di quella scelta: mentre la città affronta l’ennesima ondata di caldo estremo, in Corso Cavour si continua a utilizzare asfalto nero, senza pavimentazioni drenanti e senza interventi capaci di mitigare realmente gli effetti della crisi climatica”. Così Giorgia Lombardi, consigliera comunale di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra, interviene sui lavori in corso tra piazza del Mercato e viale Garibaldi.

“Alle preoccupazioni sull’utilizzo dell’asfalto si aggiungono quelle per gli aranci di Corso Cavour. Dalle immagini del cantiere sembrano emergere lavorazioni molto ravvicinate ai tronchi e alle radici, con materiali inerti addossati alle ceppaie e una riduzione dello spazio realmente disponibile per l’apparato radicale. Un’aiuola più grande solo in apparenza non significa una maggiore tutela degli alberi”.

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