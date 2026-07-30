Bonassola si veste di Vienna: il trio d’archi del Festival Paganiniano porta Mozart, Schubert e Beethoven sul mare

Il borgo di Bonassola si prepara a vivere una serata speciale, sospesa tra musica, storia ed eleganza. Domenica 2 agosto alle 21.30 la Sala Ugo Maria Morosi ospiterà il concerto “Dans les salons viennois”, appuntamento del Festival Paganiniano di Carro che celebra la sua 25ª edizione con un raffinato omaggio alla grande tradizione cameristica viennese. Sul palco salirà un trio d’archi di caratura internazionale composto da Vadim Tchijik al violino, Aurélie Entringer alla viola ed Eric Courrèges al violoncello. Tre interpreti abituati ai più importanti palcoscenici europei e mondiali, che daranno vita a un programma dedicato a Mozart, Schubert e Beethoven. Un viaggio musicale tra la grazia del Divertimento n. 4 KV 439b di Mozart, l’intensità lirica del Trio a corde D 471 di Schubert e la complessità del Trio in Sol maggiore Op. 9 n. 1 di Beethoven, attraverso il fascino della Vienna tra Settecento e Ottocento.

Ad aggiungere valore alla serata saranno anche gli strumenti storici utilizzati dai musicisti: il violino Ferdinando Gagliano del 1775 affidato a Tchijik, la viola Hendrick Willems del 1688 suonata da Entringer e il violoncello tedesco del 1770 di Courrèges. Voci sonore che custodiscono secoli di storia e che accompagneranno il pubblico in un’esperienza unica. Il concerto conferma la vocazione del Festival Paganiniano di Carro, promosso dalla Società dei Concerti della Spezia, nel portare la grande musica in luoghi capaci di unire cultura e paesaggio, valorizzando borghi e territori attraverso interpreti di livello internazionale. L’appuntamento è per domenica 2 agosto alle 21.30 alla Sala Ugo Maria Morosi di Bonassola. Ingresso intero 10 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.sdclaspezia.it, info@sdclaspezia.it, telefono 351 6281806.

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