“Buona differenziata Pra’”: al via la riorganizzazione del servizio per favorire il riciclo

Genova. Parte a Pra’ il progetto “Buona differenziata Pra’”, l’intervento con cui Amiu Genova riorganizza il servizio di raccolta per aumentare la raccolta differenziata, migliorare il decoro urbano e rendere più efficiente il conferimento dei rifiuti.
Il progetto prevede la riorganizzazione complessiva di 82 piazzole di raccolta, con un incremento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata e una riduzione di quelli dedicati ai rifiuti indifferenziati. A regime, mediamente composta del 75% della capacità complessiva delle postazioni sarà riservata esclusivamente alle raccolte differenziate, con l’obiettivo di incrementare il recupero dei materiali riciclabili.