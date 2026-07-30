Carcere di Pontedecimo, aggressione tra detenute: ferita un’agente di polizia penitenziaria

Genova. Ancora violenza nel carcere di Pontedecimo. A farne le spese, questa volta, è stata un’ispettrice di polizia penitenziaria che, nel tentativo di impedire una violenta aggressione tra due detenute della sezione femminile, è stata a sua volta aggredita, riportando lesioni che hanno reso necessario il trasporto al pronto soccorso, dove le è stata data una prognosi di dieci giorni.

L’episodio si è verificato al primo piano del reparto femminile. Secondo quanto appreso dalla Uil Fp Polizia Penitenziaria, le due detenute sarebbero venute alle mani per motivi sentimentali e di gelosia. L’ispettrice è intervenuta per riportare la situazione sotto controllo e tutelare l’incolumità delle donne coinvolte, ma è stata colpita durante l’intervento.

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