Cede cocaina, si dà alla fuga e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 20enne ad Alassio

Alassio. I Carabinieri di Alassio la notte scorsa hanno sorpreso un giovane in via Milite Ignoto mentre cedeva della droga a un soggetto. Alla vista della pattuglia dell’Arma, l’acquirente si è dato alla fuga dileguandosi, mentre il pusher ha tentato la fuga a piedi per le vie limitrofe, ma è stato raggiunto a breve distanza dai militari. Il giovane ha cercato di liberarsi di due involucri buttandoli a terra, che sono stati immediatamente recuperati dai Carabinieri e contenevano due dosi di cocaina, del peso rispettivamente di 3,31 e 0,90 grammi.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli uomini dell’Arma lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale: si tratta di un ventenne italiano residente in provincia di Savona.

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