Cinema Cultura a Castelnuovo Magra si avvia verso il gran finale

Prosegue con un’ottima partecipazione di pubblico la XXXI edizione di Cinema Cultura, la rassegna organizzata dall’Associazione Vertigo in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra, che anche quest’anno ha trasformato il centro storico di Castelnuovo, ai piedi della Torre dei Vescovi di Luni, in un luogo di incontro dedicato al grande cinema.

Serata dopo serata, spettatori affezionati e nuovi partecipanti hanno riempito Piazza Querciola, confermando il valore di una manifestazione che da oltre trent’anni unisce qualità culturale e dimensione popolare. La formula a ingresso gratuito continua infatti a rendere il cinema accessibile a tutti, offrendo la possibilità di vivere le proiezioni all’aperto in uno degli scenari più suggestivi del territorio, dove la passione per la settima arte incontra la condivisione e la partecipazione.

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