“Cinquantadue”, il nuovo libro di Beppe Mecconi a Tellaro per Libi ‘n Selàa

Domenica 2 agosto alle 21.30 a Tellaro, nella piazzetta dell’ex oratorio, verrà presentato nell’ambito della rassegna Libi ‘n Selàa: ‘Cinquantadue’, il nuovo libro di Beppe Mecconi. Relatrice sarà la poetessa Eva Di Palma, che così riassume il volume di Mecconi: “Graficamente è una sorta di gioiello. Un formato originale, grande, quadrato, che richiama i suoi quadri. A chi li ama sembrerà di poterne accarezzare uno”.
Sfogliandolo si riesce a sentire la tenerezza dei puri di cuore. Sintesi e leggerezza, densità di emozione; μηδὲν ἄγαν, come il monito dell’oracolo di Delfi: niente di troppo. Un ottimo lavoro.