Crisi Amt, nuovo ultimatum dei privati: “Pagamenti subito o fermiamo le linee dal 1° agosto”

Genova. Ennesimo ultimatum delle aziende private che gestiscono servizi integrativi e linee collinari per conto di Amt. “Le aziende esercenti i servizi in subappalto comunicano che dal 1° agosto 2026 si vedranno costrette a non effettuare i servizi di trasporto se non verrà rispettato il termine di pagamento previsto per la giornata di domani 31 luglio“, si legge in una nota firmata da Scagnelli, Bus Company, Cobustur, Della Penna, Genovarent, Levantebus, Marcone e Stac.

“Tale decisione è assunta, pur comprendendo i disagi che potrebbe avere l’utenza, al solo fine di tutelare la sopravvivenza delle stesse aziende già coinvolte nella proposta di stralcio del 50% dei crediti congelati facenti parte della composizione negoziata della crisi – proseguono -. Comunichiamo a malincuore la decisione presa per tutelare le nostre aziende e tutti coloro che lavorano con noi e rimaniamo a disposizione per continuare a costruire una proficua collaborazione nel rispetto dei reciproci interessi”.

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