Dal 1° agosto gli ascensori pubblici tra centro e castello saranno fruibili tutti i giorni a ogni ora

Il Comune della Spezia comunica che da sabato 1° agosto 2026, gli ascensori pubblici che collegano via Indipendenza, via XX Settembre e via XXVII Marzo saranno aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Continuiamo a investire per migliorare i servizi offerti ai cittadini e ai visitatori. L’estensione dell’orario di apertura degli ascensori a 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità di una città sempre più dinamica e attrattiva – dichiara in una nota il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini -. Un obiettivo perseguito con determinazione dall’amministrazione, che dopo un complesso percorso è riuscita a reperire le risorse necessarie per rendere possibile questo importante potenziamento del servizio. Si tratta di un’infrastruttura strategica, utilizzata quotidianamente da residenti, lavoratori, studenti e turisti, che consente di collegare in modo rapido, sicuro e accessibile diverse zone della città. Dopo aver realizzato un impianto moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, oggi compiamo un ulteriore passo avanti, offrendo un servizio ancora più completo e continuando a investire per migliorare la qualità della vita urbana e valorizzare il nostro centro storico”.

Il sistema in questione, denominato ascensore “San Giorgio”, consta di due ascensori, uno verticale, da via Indipendenza a via XX Settembre; uno inclinato, da via XX Settembre a via XXVII Marzo, (davanti all’ingresso del museo del castello). Oggetto di un recente intervento di rinnovo e riaperta lo scorso aprile, l’infrastruttura collega il centro storico con il castello San Giorgio, l’Accademia Capellini, il Parco delle Clarisse e i principali musei cittadini, tra cui Etnografico “G.Podenzana”, “Lia” e CAMeC, “rappresentando un’infrastruttura fondamentale per la mobilità verticale della città”, sottolinea una nota di Palazzo civico. “L’intero percorso meccanizzato, composto dall’ascensore verticale e dall’ascensore inclinato, è inoltre dotato di un sistema di videosorveglianza collegato alla Polizia locale e alle altre forze dell’ordine, a garanzia della sicurezza degli utenti – concludono dal Comune -. Con il nuovo orario continuativo, il servizio sarà disponibile senza interruzioni, offrendo un collegamento efficiente, sicuro e accessibile in ogni momento della giornata”.

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