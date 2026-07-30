Dal rettangolo verde alla rete: Jacopo Carro lancia il Lerici Volley

E’ nata l’Asd Lerici Volley. Il presidente, quel Jacopo Carro che un paio d’anni or sono diede vita alla nascita (o ricostituzione se vogliamo) dell’odierno Lerici sul fronte calcistico, adesso si lancia in una nuova avventura chiamata appunto pallavolo. Ai nastri di partenza della nuova stagione sportiva, quelli sul parquet perché formalmente quest’ultima è già partita, ci sarà infatti l’appena nata Asd Lerici Volley in 3.a Divisione ligure femminile…poi potrebbe essere che nei prossimi anni il discorso si allarghi al campo maschile.

Da “vice” alla presidenza riecco la mamma di Carro, Moira, altro suo stretto collaboratore al Lerici calcistico che intraprende questa nuova esperienza è Thomas Vignoli. Ma forse il vero motore è rappresentato dal pure dirigente Carlo Ercolani, toscano di Chianciano Terme, ma di mamma lericina e da queste parti da un po’ d’anni. Classe 1992, Ercolani è stato a suo tempo validissimo centrale in Serie D toscana in provincia senese fra Chiusi, Montepulciano e appunto Chianciano. “Dobbiamo ancora scegliere allenatore e viceallenatore – premette Carlo – comunque sia chiaro che da noi il concetto è che la pallavolo deve essere divertimento, poi se una atleta è molto giovane vuol dire che imparerà questo sport divertendosi, che in fondo è il modo migliore”. Prevista nel settore giovanile più di un’ Under, il Minivolley sarà sviluppato di stretto concerto col Valdimagra Volley Group, con cui più in generale è stata stabilita una stretta collaborazione e non a caso le maglie porteranno anche la scritta “Vdm” su quei colori rossoverdi che sono quelli di Lerici: più il bianco.

La prima squadra si allenerà due volte alla settimana al Palabiaggini lericino, dove giocherà le gare interne, una a Romito Magra; il “vivaio” si spartirà più che altro fra Romito e San Terenzo. Infine “stand” della nuova compagine alla imminente Sagra del Mare in programma a Falconara di S. Terenzo da venerdì 31/7 a domenica 2/8, ma se qualche ragazza volesse già inscriversi può contattare il numero 351 – 6923008, oppure 366 – 9846130.

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