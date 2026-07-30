Esaote e Unige, una borsa di studio per il talento femminile nelle discipline scientifiche e tecnologiche

Genova. Esaote S.p.A., azienda italiana leader nell’innovazione dell’imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e IT medicale – sostiene una nuova borsa di studio indetta dall’Università di Genova per l’anno accademico 2026/2027, confermando l’impegno nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione della parità di genere nei percorsi scientifici e tecnologici.

La borsa di studio messa a disposizione da Esaote, del valore di 5.000 euro lordi, è rivolta a una studentessa laureata in discipline STEM che intenda iscriversi a un corso di laurea magistrale dell’Università di Genova nei settori: Bioengineering, Computer Engineering, Electronic Engineering, Internet & Multimedia Engineering, Engineering Technology for Strategy & Security.

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