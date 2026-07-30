Estate a Vernazza con Sarah Jane Morris: voce e archi sotto le stelle delle Cinque Terre

Vernazza entra nel mese di agosto con una grande notte di grande musica con una delle voci più raffinate e riconoscibili della scena internazionale. Sabato 1° agosto, alle 21.30, la Piazzetta Gente di Mare farà da palcoscenico a Sarah Jane Morris, protagonista del nuovo appuntamento di FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre, insieme al Solis String Quartet nello spettacolo “Forever Young”.

Dopo il successo del concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, la rassegna promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni del territorio prosegue con un progetto che unisce eleganza, energia e memoria musicale. La cantante britannica porterà sul palco un viaggio tra le grandi icone che hanno segnato la storia della musica: da Jimi Hendrix a Janis Joplin, da Jim Morrison a Kurt Cobain, fino ad Amy Winehouse e Otis Redding. Un omaggio agli artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile, reinterpretati attraverso la sua voce potente e gli arrangiamenti del quartetto d’archi.

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