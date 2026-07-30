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Estate a Vernazza con Sarah Jane Morris: voce e archi sotto le stelle delle Cinque Terre

Estate a Vernazza con Sarah Jane Morris: voce e archi sotto le stelle delle Cinque Terre

Sarah Jane Morris con Solis String Quartet

Vernazza entra nel mese di agosto con una grande notte di grande musica con una delle voci più raffinate e riconoscibili della scena internazionale. Sabato 1° agosto, alle 21.30, la Piazzetta Gente di Mare farà da palcoscenico a Sarah Jane Morris, protagonista del nuovo appuntamento di FIVE – Il Festival Musicale delle Cinque Terre, insieme al Solis String Quartet nello spettacolo “Forever Young”.

Dopo il successo del concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, la rassegna promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dai Comuni del territorio prosegue con un progetto che unisce eleganza, energia e memoria musicale. La cantante britannica porterà sul palco un viaggio tra le grandi icone che hanno segnato la storia della musica: da Jimi Hendrix a Janis Joplin, da Jim Morrison a Kurt Cobain, fino ad Amy Winehouse e Otis Redding. Un omaggio agli artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile, reinterpretati attraverso la sua voce potente e gli arrangiamenti del quartetto d’archi.

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