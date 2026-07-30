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Festival dell’Acquedotto, gran finale al Cimitero di Staglieno: in scena “La Liguria dei poeti”

Festival dell’Acquedotto, gran finale al Cimitero di Staglieno: in scena “La Liguria dei poeti”

staglieno pantheon teatro ortica

Genova. Giunge al termine la diciottesima edizione del Festival teatrale dell’Acquedotto, la rassegna curata dal Teatro dell’Ortica con la direzione artistica di Mirco Bonomi e Mauro Pirovano che per un mese e mezzo ha animato la Val Bisagno (e non solo) all’insegna del tema “Derive e approdi”.

A chiudere simbolicamente e poeticamente questo ricco percorso sarà, venerdì 31 luglio 2026 alle ore 17.30, un evento speciale e di forte suggestione ambientato sulla monumentale scalinata del Pantheon del Cimitero di Staglieno: lo spettacolo “La Liguria dei poeti a Staglieno”, una produzione targata Teatro Il Sipario Strappato e Libera Compagnia Teatro Sacco.

Per la regia di Lazzaro Calcagno, lo spettacolo si offre come un intenso viaggio teatrale e musicale immerso nella lirica dei grandi poeti del ‘900 che hanno narrato e cantato la Liguria – alcuni dei quali riposano proprio tra le viali del cimitero monumentale genovese.

Sul palcoscenico naturale del Pantheon, gli attori e i musicisti della compagnia daranno vita a un flusso armonico di interpretazioni recitate e canzoni eseguite dal vivo. Uno spaccato originale che evidenzia l’essenza della gente ligure: un carattere all’apparenza aspro e schivo, ma dal cuore grande, radicato in una terra di infinita bellezza stretta tra mare e monti, da sempre luogo di profonda ispirazione per gli artisti.

“Non potevamo immaginare un approdo migliore per la chiusura di questa edizione della maggiore età – spiegano i direttori artistici Mirco Bonomi e Mauro Pirovano – Staglieno è uno dei luoghi simbolo della memoria e della bellezza di Genova. Portare la poesia del Novecento ligure in questo contesto significa compiere perfettamente lo spirito del nostro festival: riscoprire angoli straordinari della città attraverso la forza del teatro e della musica”. 

L’appuntamento chiude un’edizione speciale che ha festeggiato i 18 anni della rassegna – realizzata con il sostegno di Comune di Genova e Regione Liguria, in collaborazione con il Municipio IV Media Valbisagno – portando l’arte fuori dai luoghi convenzionali e coinvolgendo un pubblico vasto e trasversale.

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