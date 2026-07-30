Garlenda, il consiglio comunale approva l’adozione del termine “Atèfano”

Garlenda. Il consiglio comunale di Garlenda ha approvato, nella seduta del 29 luglio, la proposta presentata dall’Associazione “Rachele Franchelli – Uno Sguardo Senza Confini APS” per promuovere l’utilizzo del termine “Atèfano”, il neologismo che identifica il genitore che ha perso un figlio, colmando un vuoto linguistico che da sempre accompagna uno dei dolori più profondi che una persona possa vivere.

Alla seduta era presente anche Silvia Franchelli, madre di Rachele, la giovane ingauna scomparsa prematuramente nel 2024, dalla cui memoria è nata l’associazione che ha promosso questa importante iniziativa di carattere culturale e umano. Il progetto ha già ottenuto il sostegno di numerose istituzioni e amministrazioni locali, oltre all’interessamento dell’Accademia della Crusca, con l’obiettivo di favorire la diffusione del termine nella lingua italiana.

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